Жителей ФРГ, заразившихся оспой обезьян, отправят на 3-недельную изоляцию

Жители ФРГ, заразившиеся оспой обезьян, должны будут провести в изоляции по меньшей мере 3 недели. Об этом заявил во вторник в Бремене министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На начальных стадиях эпидемий нужно реагировать жесткими и своевременными мерами. Вместе с федеральными землями и Институтом Роберта Коха были разработаны рекомендации, - сказал он в эфире телеканала n-tv. - Инфицированные должны минимум на 21 день уходить на изоляцию".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 7 мая зарегистрировала 131 случай заражения людей оспой обезьян и 106 предполагаемых случаев в 19 странах.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, боли в мышцах и спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела. По данным ВОЗ, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.