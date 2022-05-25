Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига не имеет возражений против продажи российским бизнесменом Романом Абрамовичем лондонского "Челси" консорциуму инвесторов во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает пресс-служба АПЛ.

Процесс продажи "Челси" "по-прежнему зависит от выдачи правительством необходимой лицензии и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки". Согласно сообщению, клуб работает над завершением процесса продажи.

В начале мая группа инвесторов, в которую помимо Боэли входят инвесткомпания Clearlake Capital, Марк Уолтер и Хансйорг Висс, договорилась о покупке "Челси" за 4,25 млрд фунтов стерлингов. Из этой суммы 2,5 млрд фунтов должны быть направлены непосредственно на покупку клуба, а 1,75 млрд фунтов новые владельцы намерены вложить в развитие "Челси".