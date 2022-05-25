ЕС в рамках санкций заморозил активы бизнесменов из РФ на сумму около €10 млрд

Европейский союз (ЕС) в рамках санкций в отношении РФ в связи с нынешними событиями в Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на данные Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, на фоне проведения РФ специальной военной операции в Украине российские предприниматели потеряли доступ к роскошным яхтам, недвижимости и другим активам на сумму чуть менее €10 млрд. При этом уточняется, что по состоянию на 8 апреля эта цифра составляла лишь €6,7 млрд. Еврокомиссия планирует представить в среду законопроект, который позволит конфисковать замороженные российские активы.