Джонсон предложил создать альянс в противовес Евросоюзу

Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил создать новый политический, экономический и военный альянс в качестве альтернативы Европейскому союзу (ЕС). Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, предполагаемое объединение под эгидой Великобритании включало бы в себя Украину, Польшу, Эстонию, Латвию и Литву; позже, по задумке премьера, к так называемому Европейскому Содружеству могла бы присоединиться и Турция. По словам источников, британская инициатива рассчитана на государства, ревностно относящиеся к своему национальному суверенитету, придерживающиеся либеральных взглядов в экономике и противостоящие политике Москвы.

Как сообщила газета, Джонсон впервые поделился своей идеей с президентом Украины Владимиром Зеленским во время их встречи в Киеве 9 апреля. Как утверждают источники Corriere della Sera, Киев не выразил ясной позиции по британской инициативе, не отвергнув и не поддержав ее. По словам издания, Зеленский может серьезнее отнестись к предложению Джонсона в том случае, если Евросоюз не одобрит получение Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС на встрече лидеров блока 23-24 июня.

Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о запуске переговоров о вступлении Украины в сообщество. 18 апреля Киев вернул Брюсселю заполненную анкету. Рекомендация ЕК Совету ЕС о запуске переговоров о приеме в сообщество - это первый шаг на пути к вступлению. Далее страна должна согласовать с европейскими переговорщиками набор условий, или так называемых переговорных глав, которые она должна выполнить.