Глава МИД Франции обсудила с министром нефти Ирака укрепление торговых связей

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна встретилась в Париже с министром нефти Ирака Ихсаном Абделем Джабером, чтобы обсудить укрепление торговых связей на фоне дестабилизации энергетических рынков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оба министра подчеркнули важность укрепления сотрудничества между Францией и Ираком в области энергетики" в свете влияния конфликта вокруг Украины на стабильность мировых энергетических рынков и снабжение Европы, говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Согласно коммюнике, Колонна и Джабер выразили приверженность укреплению двусторонних отношений в продолжение усилий после двух визитов президента Франции Эмманюэля Макрона в Ирак в 2020 и 2021 году. Глава французской дипломатии добавила, что Франция привержена стабильности, суверенитету и процветанию Ирака как активного участника сохранения стабильности в регионе. "Предстоящее открытие французского генконсульства в Мосуле знаменует неизменную приверженность Франции поддержке Ирака", - заключили в МИД Франции.