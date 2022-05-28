Финляндия намерена провести дополнительные военные учения с партнерами

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен принял решение о проведении дополнительных учений со странами-партнерами до конца года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в пресс-релизе военного ведомства.

"Основная цель маневров - укрепить обороноспособность Финляндии. <...> План Сил обороны республики предусматривает восемь дополнительных учений. Будет активизировано сотрудничество с США, Великобританией, Швецией, Францией, Германией, Норвегией, а также с НАТО и группой стран Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF)", - говорится в сообщении.

В учениях примут участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, а также силы специального назначения. Большая часть маневров пройдет в Финляндии, некоторые из них на территории стран-партнеров, в международном морском и воздушном пространствах.