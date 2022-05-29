...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Европа Материалы 29 мая 2022 15:54
Вучич сообщил, что согласовал с РФ поставки газа на три года

Читайте Trend в

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о новом соглашении о поставках российского газа в течение трех лет, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я сейчас не могу озвучить цену на газ, все детали будут согласованы с "Газпромом", - приводят европейские СМИ слова Вучича, сказанные журналистам.

Вучич добавил, что обсудил с Путиным и расширение возможностей по хранению газа на территории Сербии.

Ранее в воскресенье в Кремле сообщили, что Путин и Вучич провели телефонный разговор и условились, что РФ и далее будет бесперебойно поставлять газ в Сербию.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости