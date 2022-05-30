В Венгрии арестованы пять человек за отмывание денег на трех континентах

Правоохранительные органы Венгрии пресекли деятельность преступной группировки, вовлеченной в отмывание денег и мошенничество с документами. Об этом сообщили в понедельник в Европоле, оказавшем поддержку в проведении операции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе рейда были обысканы 24 дома, арестованы пять человек и задержаны для допроса еще 16 человек. В Австралии и 31 стране Европы и Южной Америки были изъяты активы, в том числе роскошный автомобиль, большое количество электронного оборудования, мобильные телефоны и sim-карты, устройства для хранения данных, кредитные карты, оружие и боеприпасы, украшения и наличные в различной валюте общей суммой €120 тыс.

Как показало следствие, члены группировки создали ряд компаний, не ведущих никакой экономической деятельности, и открыли от имени этих компаний множество банковских счетов для отмывания преступных денег. Группировка занималась незаконной деятельностью как минимум с сентября 2020 года и отмыла не менее 44 млн евро.