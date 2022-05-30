Число подтвержденных случаев заражения оспой обезьян в Британии выросло на 71

Медицинские службы Великобритании за сутки выявили в стране сразу 71 случай заражения людей оспой обезьян. Как сообщило в понедельник Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA), их общее число достигло 179, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом, несмотря на значительный рост случаев передачи редкого заболевания, риск для населения регулятор оценивает как низкий.

На прошлой неделе UKHSA сообщило о том, что британские власти приобрели 20 тыс. доз вакцины от натуральной оспы. Вакцину Imvanex, которую производитель рекомендует и для профилактики оспы обезьян, в Великобритании предлагают тем, кто тесно контактировал с больными, включая медиков, которые занимаются их лечением. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), своевременная вакцинация от натуральной оспы в 85% случаев обеспечивает защиту от заражения оспой обезьян. У ранее привитых болезнь протекает мягче.