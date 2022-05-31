Страны ЕС согласовали эмбарго на импорт двух третьих российской нефти - глава Евросовета

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали введение эмбарго на импорт двух третьих российской нефти. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит ЕС по Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны", - написал он в своем Twitter.

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входят, в частности, отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ, сообщил Мишель.