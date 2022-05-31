ЕС продлил санкции против Сирии

Совет ЕС объявил о продлении ограничительных мер против Сирии еще на год, до 1 июня 2023 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В коммюнике совета, опубликованном во вторник в Брюсселе, сообщается об исключении из санкционного списка трех человек. Теперь в этот список входят 289 человек, против которых действуют замораживание авуаров и запрет на поездки в ЕС, а также 70 организаций, активы которых замораживаются.

При этом в Брюсселе уточняют, что "санкции в отношении Сирии призваны не препятствовать доставке гуманитарной помощи". Следовательно, "экспорт продуктов питания, лекарств или медицинского оборудования не подлежит санкциям ЕС, предусмотрен ряд конкретных исключений в гуманитарных целях".