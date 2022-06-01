В Греции отменили обязательное ношения защитных масок во всех закрытых помещениях

Решение об отмене обязательного ношения защитных масок в Греции во всех закрытых и открытых помещениях, в самолетах, поездах и междугородних автобусах в рамках борьбы с пандемией вступает в силу с 1 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Их теперь не нужно будет носить до 15 сентября, когда комиссия экспертов и правительство вновь рассмотрят данную тему. Исключением является городской общественный транспорт, больницы, дома престарелых, где маски нужно продолжать использовать.

Решение кабинета о приостановке ношения защитных масок от ковида было объявлено министром здравоохранения страны Таносом Плеврисом 18 мая. На отмену этой меры правительство пошло, исходя из эпидемиологической картины в стране, спада темпов распространения пандемии и следуя рекомендации комиссии экспертов, сказал тогда Плеврис. Отмена ношения масок распространяется на самолеты и междугородный транспорт, где есть пронумерованные места, например поезда и автобусы. Сотрудники в помещениях, а также работники этих видов транспорта также смогут не носить маску.

Обязательное требование использовать маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте, таком как автобусы, метро, пригородные электрички, троллейбус и трамвай, уточнил министр.

С 1 июня не нужно будет использовать маску в открытых и закрытых помещениях школ, техникумов, университетов и всех других учебных заведений. Исключением станет только необходимость надевать ее во время экзаменов.

По словам министра, отмена обязательного использования маски означает, что административный штраф в случае ее отсутствия налагаться на граждан не будет, но власти продолжают рекомендовать жителям, особенно тем, кто относится к уязвимым группам, носить маску во всех этих местах.

В апреле власти приняли решение о смягчении ряда антиковидных ограничений в стране. В частности, во время основного туристического сезона - с 1 мая по 31 августа - была отменена необходимость показа при входе на предприятия общественного питания, в промтоварные магазины и другие объекты сертификатов о прививках от коронавируса и перенесенном COVID-19. На улице ношение масок отменено с 5 марта. В настоящее время не требуется сдавать тесты на COVID-19 и показывать сертификаты вакцинации для въезда в страну.

Ситуация с пандемией

По сообщению Национальной организации общественного здравоохранения, заболеваемость ковидом в стране постепенно снижается. 31 мая в 11-миллионной Греции было выявлено 5 080 новых случаев инфицирования. Это примерно в 10 раз меньше, чем 4 января, когда были зарегистрированы 50 126 случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим суточным числом заболевших в стране за все время пандемии. При этом заметно снизилась средняя смертность от коронавируса. За прошедшие сутки в стране умерли 12 человек. По данным на 31 мая, общее число инфицированных за пандемию в Греции достигло 3 453 229, всего умерли 29 845 человек.

При этом в Греции использовано уже более 21 017 000 доз вакцины. Свыше 7 915 000 человек получили по меньшей мере одну дозу, более 7 624 000 человек полностью вакцинированы. Свыше 6 053 000 человек получили третью дозу.