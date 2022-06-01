Столтенберг в Вашингтоне обсудит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 1 июня, посетит Вашингтон, речь в ходе контактов пойдет в том числе о членстве Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас прошла серия переговоров по этому вопросу, в том числе на прошлой неделе, когда госсекретарь [США Энтони Блинкен] встретился со своим финским коллегой [Пеккой Хаависто]. Как вы знаете, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет здесь завтра, как предполагается, это также будет темой контактов с ним", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах вступления Швеции и Финляндии в НАТО на фоне возражений Турции.

"Ничто не изменило наши оценки и уверенность в том, что у вступления Финляндии и Швеции в НАТО есть широкая поддержка в альянсе и это произойдет быстро", - добавил Прайс.

При этом представитель Госдепартамента не стал отвечать на вопрос о том, может ли договоренность о вступлении этих двух стран НАТО быть достигнута на саммите альянса в июне, отметив, что не хотел бы называть какие-либо сроки.