Санкции против РФ войдут в наиболее эффективную фазу летом - премьер Италии

Премьер-министр Италии Марио Драги утверждает, что все воздействие введенных в отношении РФ санкций начнет ощущаться летом. Как он уточнил во вторник на пресс-конференции после саммита ЕС, данная оценка была сделана во время последней встречи в рамках "семерки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наиболее эффективная фаза воздействия санкций [на РФ] начнется летом. Это не значит, что на лето придется пик, это значит, что стадия наибольшего ощутимого воздействия начнется с лета", - сказал Драги.

Итальянский премьер выразил удовлетворение результатами встречи, на которой был выработан шестой пакет антироссийских санкций, включающий эмбарго на поставки российской нефти по морю. Драги отметил, что "еще недавно казалось невозможным достичь такого результата". Он также предупредил, что антироссийские санкции будут действовать "очень долго", что приведет к изменению "возможно, навсегда" торговых отношений. В завершении пресс-конференции, транслировавшейся на ютьюб-канале правительства, премьер уточнил, что когда говорил об эмбарго газа, имел в виду нефть. Итальянского премьера пытался поправить помощник, подавая ему знаки.