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Цена газа в Европе в ходе торгов падает на 8%

Европа Материалы 1 июня 2022 11:36
Цена газа в Европе в ходе торгов падает на 8%

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Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду снижается на 8%, до около $960 за 1 тыс. кубометров. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $959 за 1 тыс. куб. м, или €86,5 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

В целом стоимость газа с начала дня снизилась на 8%.

Ранее "Газпром" подтвердил полную остановку поставок газа в среду датской энергокомпании rsted и Shell Energy Europe (европейская "дочка" Shell) из-за неоплаты в рублях.

При этом поставки российского газа по газопроводу "Северный поток" (по нему получают газ, в том числе, Дания и Нидерланды, отказавшиеся платить в рублях), после снижения накануне на 9%, 1 июня практически вернулись к уровню предыдущих дней - около 7 млн куб. м в час, следует из данных Nord Stream AG.

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