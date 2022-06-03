ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против России

Евросоюз опубликовал санкционный список в рамках шестого пакета санкций против России. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в нем нет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в список, опубликованный в пятницу в "Официальном журнале ЕС", включены 65 граждан России и Украины, включая военных, журналистов, бизнесменов и членов их семей и 18 юрлиц.

Среди них - дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Елизавета и Николай, основатель "Яндекса" Аркадий Волож, российская спортсменка Алина Кабаева, фигуристка Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов и Марина Мордашова, жена владельца "Северстали" Алексея Мордашова.

Также в шестой пакет санкций включен Белорусский Белинвестбанк. "Запрещается предоставлять специализированные услуги по передаче финансовых сообщений, которые используются для обмена финансовыми данными, юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в приложении V, или любым юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в Белоруссии, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% юридическому лицу, указанному в приложении V", - говорится в одном из пунктов документа.

В приложенной таблице указаны четыре белорусских банка, в отношении которых введены ограничения со стороны ЕС. Для Белинвестбанка они начнут действовать с 14 июня 2022 года, тогда как для коммерческих Белагропромбанка, банка "Дабрабыт" и специализированного финансового института "Банк развития" они действуют с 20 марта.

Кроме того, в черный список ЕС попали АО "Оборонэнерго", "Воентелеком", "Военторг", "Камаз", "Татнефть-Нефтехим", "Ремдизель". Также ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария РФ, который используется, в частности, в операциях по госдолгу.

Согласно заявлению Совета ЕС, общее число физических лиц, находящихся под санкциями ЕС, достигло 1158, юрлиц - 98.