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Макрон призвал ускорить производство вооружения для укрепления независимости Франции

Европа Материалы 4 июня 2022 00:58
Макрон призвал ускорить производство вооружения для укрепления независимости Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французским промышленным компаниям следует активизировать производство вооружения в интересах их страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости", - приводит телеканал BFM TV слова президента.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Макрон выразил уверенность, что Франция должна сыграть роль посредника.

"Я уверен, что роль Франции - быть державой-посредником", - указал французский лидер.

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