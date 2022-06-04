Парламент ФРГ принял бюджет на 2022 год

Германский Бундестаг принял в пятницу бюджет на 2022 год объемом €495,79 млрд, который предусматривает долги в размере 138,9 млрд. Об этом сообщает агентство DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как правило, бюджет в ФРГ принимается в конце предыдущего года, но в 2021 года этого сделать не удалось из-за затянувшихся переговоров о формировании правящей коалиции.

Помимо нового бюджета парламентарии утвердили создание специального фонда объемом €100 млрд для укрепления Вооруженных сил Германии. Для этого пришлось вносить изменения в конституцию, чтобы обойти правила, запрещающие брать столь большие кредиты.

Из средств данного фонда планируется закупить новое вооружение и улучшить материально-техническую базу ВС ФРГ. В частности, как писало агентство Reuters, около €40 млрд пойдет на укрепление ВВС страны, включая закупку новых истребителей Eurofighter и F-35. €19,3 млрд будут выделены на нужды ВМС, отмечало агентство.