Генсек НАТО обсудил с премьером Финляндии перспективы вступления страны в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в Вашингтоне с премьер-министром Финляндии Санной Марин перспективы вступления ее страны в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили необходимость учета озабоченностей Турции и продвижения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО", - написал он.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили Столтенбергу заявки на вступление своих государств в НАТО.