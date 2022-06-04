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Генсек НАТО обсудил с премьером Финляндии перспективы вступления страны в альянс

Европа Материалы 4 июня 2022 06:48
Генсек НАТО обсудил с премьером Финляндии перспективы вступления страны в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил в Вашингтоне с премьер-министром Финляндии Санной Марин перспективы вступления ее страны в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили необходимость учета озабоченностей Турции и продвижения заявок Финляндии и Швеции на членство в НАТО", - написал он.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили Столтенбергу заявки на вступление своих государств в НАТО.

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