Air Moldova сообщила об урегулировании проблем с турецким кредитором, который ранее задержал самолет молдавской компании в Анталье за долги, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня начиная с 20:30 полеты в Анталью и обратно будут возобновлены", - проинформировала компания в воскресенье на своей странице в Facebook.

В Air Moldova уточнили, что задержанный 4 июня самолет Airbus A321 вместе с пассажирами сегодня возвращается в Кишинев из Антальи, а в понедельник из Турции в молдавскую столицу вернется задержанный в воскресенье Airbus A319.