НАТО начало военно-морские учения с Финляндией и Швецией в Балтийском море

В Балтийском море начались двухнедельные военно-морские учения НАТО BALTOPS-22 с участием Финляндии и Швеции, заявивших о намерении вступить в альянс. Об этом сообщает PBS, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, в них задействованы 45 кораблей, 75 самолетов и более 7 тыс. моряков, летчиков и морских пехотинцев из 16 стран, в том числе из Финляндии и Швеции.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что главная цель учений — продемонстрировать солидарность США и НАТО с Финляндией и Швецией.

Милли подчеркнул, что Балтийское море является «стратегически важным водоемом» и «одним из величайших морских путей мира».

Завершение BALTOPS-22 запланировано на 17 июня в немецком порту Киль.