Британские консерваторы приготовились высказать недоверие Джонсону

Консервативная партия Великобритании может провести голосование о недоверии премьер-министру Борису Джонсону уже 8 июня. Об этом сообщила газета The Sunday Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Отмечается, что число членов партии, недовольных ее лидером, достигло уровня, при котором может быть запущена данная процедура. В частности, чтобы голосование состоялось, необходимо, чтобы хотя бы 15 процентов парламентариев-тори направили соответствующие письма.

По данным издания, за отставку Джонсона уже высказались 67 консерваторов. В то же время отмечается, что глава Комитета 1992 года Грэм Брэйди озвучит соответствующие данные 6 июня. Среди причин для недовольства премьером указываются вечеринки, которые проходили на Даунинг-стрит в период действия жестких коронавирусных ограничений.