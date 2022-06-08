Во Франции зачислят на счета граждан денежную компенсацию из-за роста цен

Французские власти намерены перечислить на банковские счета граждан денежные средства, чтобы частично компенсировать рекордный рост цен. Об этом сообщила в среду после заседания правительства Франции его официальный представитель, госсекретарь Оливия Грегуар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство решило направить до конца летних отпусков компенсацию непосредственно на банковские счета французов, - заявила она. - Это мера направлена на возмещение повышенных расходов на продовольствие, размеры компенсации будут определены позднее".

Вместе с тем она уточнила, что при расчете суммы выплаты "будет учитываться количество членов семьи". "Это мера призвана позволить французам, испытывающим трудности, покупать продукты в прежнем количестве", - подчеркнула госсекретарь.

"Одновременно правительство не теряет из вида и другую цель - сохранить качество питания наименее состоятельных семей. Для этого отдельно будут предусмотрены чеки на приобретение продовольствия, в том числе натуральных продуктов местного производства. Правительство намерено реализовать обе эти меры", - резюмировала Грегуар.

Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) сообщил, что инфляция во Франции этой весной достигла показателей середины 80-х годов. Новый всплеск инфляции стал результатом удорожания услуг и продовольствия. Особенно подорожали рыба (на 12%) и овощи (на 9%). На уровень инфляции повлиял также рост цен в ресторанах.