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Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Европа Материалы 9 июня 2022 02:26
Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

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Резолюция Европарламента рекомендовала Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

В нынешней резолюции упоминаются также "европейские стремления Молдовы и Грузии". Эти страны, как известно, вслед за Украиной подали свои заявки. Впрочем, рекомендации предоставить статус кандидата резолюция не содержит.

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