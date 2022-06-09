Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Резолюция Европарламента рекомендовала Евросоюзу предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

За резолюцию проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что "Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС, а также предоставить ей статус кандидата в ЕС как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

В нынешней резолюции упоминаются также "европейские стремления Молдовы и Грузии". Эти страны, как известно, вслед за Украиной подали свои заявки. Впрочем, рекомендации предоставить статус кандидата резолюция не содержит.