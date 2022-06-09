Суд Греции отменил решение, разрешавшее конфискацию иранской нефти в пользу США

Апелляционный суд Халкиды (административный центр Эвбеи) отменил ранее вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать Соединенным Штатам часть перевозимого груза. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в четверг агентство Reuters.

По информации источников, результат иска еще не был обнародован. По словам одного из источников, апелляционный "суд одобрил иск об отмене решения" и теперь вынесенный вердикт будет трудно изменить.