Власти Испании одобрили вакцинацию против оспы обезьян

Власти Испании одобрили стратегию по вакцинации от вируса оспы обезьян. Об этом журналистам сообщили в Минздраве королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, "в настоящее время, принимая во внимание ограниченную доступность доз, приоритет будет отдаваться вакцинации после контакта [с заболевшими] для лиц с высоким риском тяжести [заболевания]".

"Предэкспозиционная вакцинация в настоящее время не рекомендуется, хотя может быть рекомендована позднее в зависимости от развития вспышки и наличия вакцин", - добавили в ведомстве.

К настоящему моменту в Испании было подтверждено более 230 случаев заражения оспой обезьян.