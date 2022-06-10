Инфляция в Чехии достигла рекордного показателя за 30 лет

Инфляция в Чехии в мае достигла рекордных показателей за последние почти 30 лет и в годовом выражении составила 16%, против 14,2% в апреле. Об этом сообщило в пятницу Чешское статистическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция в республике в мае составила 16% в годовом выражении, против апрельских 14,2%", - отмечается в сообщении. Это наихудший показатель с декабря 1993 года, когда она была на уровне 18,2%.

В Чехии наиболее быстрыми темпами растут цены на продукты питания и жилье. Особо отмечается, что в мае в годовом выражении в республике возросли на 49,2% цены на природный газ и на 30,8% - на электричество, что привело, в частности, к дороговизне товаров для населения в магазинах розничной сети.

Между тем чешские аналитики особо отмечают ошибочность прогнозов финансовых экспертов о снижении темпов инфляции в мае. Ошибался в том числе и Нацбанк страны, заявлявший, что она составит 14,9%. Ожидается, что в ближайшее время финансовый регулятор повысит ключевую ставку как минимум на 0,75 процентного пункта. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценения.

Аналитики связывают рост инфляции с ситуацией вокруг Украины. Они не исключают возможность ухудшения экономических показателей в связи с конфликтом на востоке Европы.