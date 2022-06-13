Боррель заявил о необходимости продолжения диалога с Россией

Европе необходимо будет продолжать сосуществование с Россией после прекращения боевых действий в Украине, поэтому требуется продолжать диалог с Москвой. С таким заявлением выступил в беседе с Le Journal du Dimanche верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Он оценил слова французского президента Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России, поскольку что потом придется восстанавливать сотрудничество.

Утверждение, по словам Борреля, "отражает реальность", а "Россия продолжит свое существование после мирных переговоров". Европе же придется четко "определить, как с ней жить".

Он полагает, что "сосуществование будет очень трудным" из-за событий на Украине.

"Все равно придется постараться сосуществовать с русскими на этом континенте. (...) Мы должны продолжать говорить с Россией", — заключил Боррель.