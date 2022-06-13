ВВП Британии в апреле неожиданно упал на 0,3% на фоне роста цен на топливо

Падение ВВП Великобритании в апреле 2022 года составило 0,3% на фоне роста цен на энергоносители. Об этом говорится в данных, распространенных в понедельник Управлением национальной статистики Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этот показатель оказался хуже ожиданий большинства экономистов, предсказывавших, что британская экономика подрастет в апреле на 0,1%. В марте падение ВВП страны составило те же 0,1% при отсутствии роста в феврале. По данным статистического ведомства, каждая крупная отрасль экономики королевства внесла вклад в апрельский результат.

"Сфера производства пострадала, многие компании сообщали нам, что на них оказали отрицательное воздействие растущие цены на топливо и на энергию", - заявил глава отдела экономической статистики ведомства Даррен Морган.

Курс британского фунта стерлингов на фоне публикации этой статистики падает в понедельник на 0,4% по отношению к доллару. В настоящий момент за £1 дают $1,236. Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов в понедельник падает на 0,98%. Среди лидеров падения - акции компаний нефтяного и горнодобывающих секторов.