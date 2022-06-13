Бортпроводники Ryanair планируют провести летом забастовки в Испании

Профсоюзы заявили о проведении забастовок бортпроводников авиакомпании Ryanair в Испании. Об этом говорится в публикации, сделанной в понедельник на странице испанского Профсоюзного рабочего объединения в Facebook, передет Trend со ссылкой на ТАСС.

"Бортпроводники объявляют о шести днях забастовок в Ryanair в конце июня и начале июля", - уточнили в профсоюзе. Там пояснили, что стачки должны состояться 24, 25, 26 и 30 июня, а также 1 и 2 июля. Отмечается, что проведение забастовок связано с "решением компании покинуть стол переговоров по коллективному договору", которые профсоюзы вели с авиаперевозчиком.

По данным агентства EFE, общая численность персонала Ryanair в Испании составляет 4 тыс. человек, из которых не менее 1,2 тыс. - бортпроводники.