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Годовая инфляция в ФРГ ускорилась в мае до максимума с зимы 1974 года

Европа Материалы 14 июня 2022 10:33
Годовая инфляция в ФРГ ускорилась в мае до максимума с зимы 1974 года

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Инфляция в Германии в мае ускорилась до 7,9 с 7,4% месяцем ранее, что соответствует прогнозу от конца мая. Таковы окончательные подсчеты Федерального статистического ведомства, которые опубликованы во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз аналогичные темпы фиксировались в Германии зимой 1973-1974 годов из-за нефтяного кризиса.

После начала боевых действий на территории Украины особенно выросли цены на энергетику, именно это в значительной степени влияет на инфляцию. Другой фактор - нарушение цепочек поставок на фоне пандемии коронавируса.

Согласно прогнозу германского федерального банка "Бундесбанка", инфляция к концу года будет на уровне 7,1%.

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