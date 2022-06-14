В Австрии выделят €28 млрд на компенсацию населению возросших затрат

Австрийское правительство выделяет пакет помощи размером более €28 млрд с целью компенсации населению возросших затрат из-за роста цен на фоне высокой инфляции. Об этом сообщил во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы решили вернуть людям деньги, которые у них забрала инфляция. Нам удалось создать пакет объемом более €28 млрд, чтобы разгрузить нагрузку людей", - объявил Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Канцлер добавил, что пакет помощи должен смягчить бремя, с которым население столкнулось из-за подорожания во всех секторах экономики в результате роста инфляции.

По его словам, пенсионеры получат от €500 до €1 тыс., налогоплательщики получат такую же сумму на компенсацию возросших затрат, семьи с детьми получат до 9 €00 за ребенка, малоимущим будет оказана помощь размером €800.

В Австрии уровень инфляции стал рекордно расти с февраля 2022 года. В марте и апреле он уже достигал максимума с 1981 года на уровне 6,8% и 7,2%. Рост инфляции определяет увеличение цен на топливо, энергоресурсы и продукты питания. В мае он ожидается максимальным с 1975 года на уровне 8,0%.