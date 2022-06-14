ЕС хочет укрепить энергетическое сотрудничество с Израилем на фоне проблем с РФ

Евросоюз готов укреплять сотрудничество в энергетической сфере с Израилем на фоне проблем, которые в настоящее время испытывает ЕС в отношениях с РФ. Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Израиле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она выступила с утверждением, что позиция Москвы по газовым вопросам укрепляет стремление Евросоюза искать альтернативные источники энергоресурсов. "Поведение Кремля лишь укрепляет наше желание освободиться от нашей зависимости от российских ископаемых источников энергии", - утверждала она, выступая в Университете Бен Гуриона в Негеве (юг Израиля), где ей была присвоена почетная докторская степень. Ее слова привело Agence France-Presse.

"Например, мы в настоящий момент рассматриваем пути укрепления нашего энергетического сотрудничества с Израилем", - добавила глава ЕК. Она упомянула в связи с этим проект прокладки кабеля по дну Средиземного моря, который бы соединил Израиль, Кипр и Грецию, а также планы строительства трубопровода в Восточном Средиземноморье.

В Израиль глава Еврокомиссии прибыла с визитом в понедельник, в тот же день у нее состоялась встреча с главой МИД еврейского государства Яиром Лапидом. По ее итогам глава израильской дипломатии заявил, что его страна считает связи с ЕС своим "стратегическим достоянием" и намерена их укреплять. Во вторник, во второй половине дня, ожидается встреча фон дер Ляйен и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.