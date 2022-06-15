D Лионе в ходе перестрелки двое человек погибли, двое ранены

Два человека погибли, еще двое получили ранения в результате перестрелки, которая произошла в ночь на среду в районе стадиона "Ла Дюшер", расположенного в Лионе (центральная часть Франции). Об этом сообщил в среду телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, "из четверых человек, попавших под огонь, двое погибли, двое получили ранения, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии". BFM уточняет, что очевидцы слышали не менее трех автоматных очередей.

В сообщении отмечается, что это район известен полиции как место сбыта наркотических веществ. На место инцидента прибыли стражи порядка и спасатели. По версии правоохранителей, перестрелка может быть связана "со сведением счетов" преступными группировками.