Инфляция во Франции в мае достигла рекорда 1985 года

Инфляция во Франции в мае составила 5,2% в годовом исчислении, что является рекордным показателем с 1985 года. Об этом сообщил в среду Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В годовом исчислении цены выросли в мае на 5,2% по сравнению с 4,8% в апреле", - отмечается в коммюнике.

В институте уточнили, что на общий показатель инфляции оказал влияние рост цен на энергию (27,8%), услуги (3,2%), продукты (4,3%) и другие товары (3%).

По данным телеканала BFM, показатель инфляции "преодолел отметку в 5% впервые с сентября 1985 года". Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн назвала защиту покупательной способности населения одним из приоритетов своего кабинета. В качестве мер поддержки она рассматривает возможность зачисления средств для компенсации роста цен непосредственно на банковские счета французов, а также выпуск чеков на продукты для семей с низкими доходами.