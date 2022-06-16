В Чехии цены на бензин достигли исторического максимума

Цены на бензин на автозаправочных станциях (АЗС) в Чехии в течение последней недели значительно повысились и достигли в среду исторического максимума. Об этом сообщила в четверг компания CCS, с 2005 года собирающая ежедневно данные о стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За прошедшую неделю стоимость одного литра бензина на чешских АЗС возросла на 1,14 кроны и составила в среднем 47,69 кроны (около $2,2). Литр дизельного топлива повысился в цене на 1,17 кроны и стоит в среднем 46,94 кроны (примерно два доллара).

В Чехии год назад литр бензина стоил в среднем примерно на 17 крон (около $0,7 по курсу того времени) меньше, литр дизельного топлива - на 20,6 кроны (примерно $0,9) меньше, чем на пике роста цен на автомобильное топливо в республике. Эксперты не исключают возможности очередного подорожания, если на мировом рынке усилятся опасения по поводу недостатка нефти, что связано с ситуацией вокруг Украины.