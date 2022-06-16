Банк Венгрии повысил ключевую ставку после рекордного падения форинта

Национальный банк Венгрии неожиданно повысил ключевую процентную ставку по межбанковскому кредиту для укрепления национальной валюты, после того как курс форинта резко упал на этой неделе. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что власти Венгрии в четверг увеличили недельную процентную ставку по депозитам на 50 базисных пунктов, до 7,25%. Это стало вторым повышением ставки за неделю. Все экономисты, участвовавшие в опросе агентства, не ожидали никаких изменений, руководствуясь сообщениями центрального банка страны о попытках сохранить повышение ставок на уровне 30 базисных пунктов в месяц.

В понедельник национальная валюта Венгрии достигла рекордно низкого уровня - 400 форинтов за 1 евро. Блумберг сообщает, что инвесторы выбросили валюту на рынок после того, как центральный банк республики заявил о том, что намерен замедлить темпы ведения борьбы с рекордно высоким ростом инфляции за последний 21-й год, который составил 10,7% в мае. Участники рынка также опасались продолжительного противостояния Венгрии с Европейским союзом, которое задерживало выплату миллиардов евро из фондов ЕС, а также внезапных решений правительства ввести дополнительные налоги, чтобы закрыть бреши в бюджете.