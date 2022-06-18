МИД Швеции осудил провокации пособников YPG/PKK в Стокгольме

МИД Швеции принял меры в связи с циркулирующими в соцсетях сообщениями о проецировании на здания в Стокгольме изображения главаря террористической организации РПК Абдуллы Оджалана и символики этой группировки. Об этом говорится в заявлении МИД Швеции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Распространяемые в соцсетях сообщения и изображения, которые, по нашему мнению, сфабрикованы, сопровождаются утверждениями о том, что Швеция поддерживает РПК. В этой связи нами приняты соответствующие меры», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В шведском МИД назвали инцидент частью «неблаговидной кампании», преследующей цель помешать вступлению Швеции в НАТО.

«Это преднамеренная и злонамеренная кампания влияния, явно направленная на то, чтобы помешать Швеции вступить в НАТО. Швеция открыто осудила террористическую организацию РКК, как и все формы терроризма. Министр иностранных дел Анн Линде никогда не выражала поддержку РКК и категорически отвергает сфальсифицированное видео и саму РПК», - подчеркнули в дипведомстве.

Посол Турции в Стокгольме Хакки Эмре Юнт сообщил, что факт инцидента был подтвержден во время его утренней встречи с представителями полиции.

«Полиция подтвердила наличие изображения в спортивном зале Globen Avicii Arena в Стокгольме. Изображение, проецируемое на историческую ратушу в Стокгольме, скорее всего, тоже имело место», - сказал Юнт.