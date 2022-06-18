Чехия намерена укрепить энергобезопасность Евросоюза

Чехия в качестве государства - председателя Совета Европейского союза (ЕС), к обязанностям которого она приступает на полгода с 1 июля, будет в приоритетном порядке решать вопросы обеспечения энергетической безопасности сообщества и помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Фиала в интервью, опубликованном в субботу сайтом газеты Mladá fronta DNES, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совершенно принципиальным [для Чехии в качестве государства - председателя Совета ЕС] является укрепление энергетической безопасности Европы, а это и для Чехии означает, что мы сделаем принципиальные шаги, чтобы ликвидировать зависимость от российского ископаемого топлива, - отметил он. - Мы [ЕС] должны [предпринимать действия в связи с ситуацией] на Украине, пусть речь идет о беженцах [в странах сообщества] или послевоенной помощи Украине. Чрезвычайно важно укрепить обороноспособность Европы. Мы должны усилить устойчивость европейской экономики. Речь не идет лишь об энергии, речь идет и о [различном] сырье, о других вещах. Мы не можем быть столь зависимы от стран, которые проявят себя как ненадежные [партнеры]".

Фиала, говоря о ситуации в Украине, отметил, что Чехия после 24 февраля предоставила годовое убежище более 370 тыс. жителям этой страны. Между тем, по его словам, из них на родину уже вернулись десятки тысяч.

Вопрос о возможном продлении свыше одного года срока временного убежища для украинцев, по словам премьера, необходимо решать на уровне ЕС. Брюссель, как он считает, должен оказать финансовую помощь государствам, принимающим наибольшее число беженцев.