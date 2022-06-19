В ряде районов Франции запретили мероприятия на открытом воздухе из-за жары

Массовые мероприятия на открытом воздухе запрещают в разных частях Франции из-за установившейся жары. Как сообщает "Би-би-си", в частности, концерты и другие массовые скопления людей под запретом в департаменте Жиронда, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запрещены также массовые мероприятия в помещениях, не оборудованных системами кондиционирования воздуха. Причем СМИ отмечают, что в этих условиях растет потребления электричества, электроэнергию уже приходится импортировать из соседних стран.

На этой неделе температура воздуха во Франции поднималась до 40 градусов Цельсия. Как ожидается, пик жары придется на субботу 18 июня.

В этом году летний зной пришел в страну раньше обычного. Причиной такой погоды стали массы горячего воздуха из Северной Африки.