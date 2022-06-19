Во Франции началось голосование во втором туре парламентских выборов

Избирательные участки открылись по всей Франции для проведения голосования во втором туре парламентских выборов. В воскресенье должны быть окончательно распределены депутатские мандаты в новом составе Национального собрания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Начитывающая 577 депутатов, эта нижняя палата французского парламента избирается по одномандатным округам на материковой части страны и в ее заморских департаментах. Чтобы занять парламентское кресло, политику необходимо получить в своем округе более половины голосов.

Лишь немногим кандидатам это удалось уже в первом туре, который проходил 12 июня. В подавляющем же большинстве округов проводится второй тур, в который вышли претенденты, показавшие лучшие результаты по итогам предыдущего голосования.

За право заседать в Бурбонском дворце - резиденции Национального собрания - будут вести спор 1 148 кандидатов: 655 мужчин и 493 женщины.