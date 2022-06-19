Правящий блок во Франции получает 35,5% голосов после подсчета 60% бюллетеней

Правящий блок "Вместе!" во Франции получает 35,5% голосов после подсчета 60% бюллетеней на выборах в парламент, левый оппозиционный блок - 26%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют первые данные МВД страны, опубликованные в воскресенье на сайте министерства

Премьер-министр Франции Элизабет Борн выиграла второй тур парламентских выборов в своем избирательном округе департамента Кальвадос, свидетельствуют предварительные данные МВД страны по итогам подсчета более 96% голосов.

Таким образом глава правительства сохраняет свое место во главе кабмина, выполнив неписаное правило французской политики: любой член правительства, принимающий участие в парламентских выборах, должен сложить с себя полномочия в случае поражения.

Об этом предупреждал министров и госсекретарей перед началом избирательной кампании президент Франции Эмманюэль Макрон.