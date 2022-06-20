Германия признала, что страна вынуждена отказаться от «зеленого» перехода

Министр экономики Германии Роберт Хабек от партии «Союз 90/Зеленые» заявил, что из-за существенной нехватки газа в немецких хранилищах необходимо снова подключить к сети угольные электростанции, таким образом, временно отказавшись от «зеленого» перехода. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газетy.ru, сообщает телеканал ZDF.

«Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа <...> Поэтому меры, которые мы предпринимаем, постепенные действия, являются правильными», — считает Хабек.

Представитель «экологической» партии пояснил, что в данный момент угольные электростанции являются единственным вариантом обеспечения энергии следующей зимой, а имеющиеся в наличии АЭС не смогут дать свой вклад в энергобезопасность страны до следующего лета из-за нехватки ядерного топлива.

«Я сейчас стараюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо сделать для обеспечения безопасности поставок в Германии», — пояснил Хабек.