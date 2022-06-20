Хитроу попросил отменить 10% рейсов из-за проблем с выдачей багажа

Власти аэропорта Хитроу попросили авиакомпании отменить 10% их авиарейсов в понедельник, чтобы справиться с проблемой выдачи багажа. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь на данный момент идет лишь о рекомендации - авиаперевозчики имеют возможность сами решать, отменять ли им рейсы, совмещать их с другими или работать в прежнем режиме. В понедельник многие авиакомпании уже отменили свои рейсы.

По информации Sky News, к подобному обращению самый загруженный аэропорт Великобритании и Европы прибегло после того, как на выходных сотни пассажиров были вынуждены ждать до трех часов, чтобы забрать свои чемоданы. Как подчеркивает телеканал, им не было предоставлено никаких объяснений. Телеканал опубликовал фото, на котором целый зал забит сотнями нераспределенных чемоданов.

"Мы приносим искренние извинения из-за перебоев, с которыми пассажиры столкнулись на выходных. Технические проблемы с системами выдачи багажа вынудили нас принять решение попросить все авиакомпании, работающие в терминалах 2 и 3, объединить свои графики на понедельник, 20 июня", - приводит Sky News слова представителя Хитроу.

Все это происходит на фоне резкой нехватки обслуживающего персонала, с которым столкнулись британские аэропорты. Во время пандемии коронавируса авиакомпании и аэропорты уволили десятки тысяч сотрудников, набрать быстро персонал в требуемом объеме не получается. Проблема встала особенно остро в начале июня, когда в стране были объявлены четырехдневные выходные по случаю 70-летия правления королевы Елизаветы II. Тогда тысячи человек столкнулись с отменой рейсов и вообще не смогли отправиться на отдых.

Исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей не исключил, что для восстановления механизмов работы на допандемийном уровне авиакомпаниям понадобится от 12 до 18 месяцев.