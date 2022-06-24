Европарламент постановил заполнить газохранилища ЕС к ноябрю на 80%

Европарламент одобрил планы пополнения к зиме газохранилищ Евросоюза, они предусматривают не менее 80% уровня хранения к 1 ноября, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Государства-члены (ЕС) и операторы должны стремиться к 85%. В последующие годы целью станет 90%, чтобы защитить европейцев от возможных перебоев с поставками", - говорится в пресс-релизе о новом регламенте, который принят в четверг на пленарной сессии ЕП.

В тексте подчеркивается необходимость для стран ЕС диверсифицировать источники поставок газа и усилить меры по повышению энергоэффективности.

Газохранилища введены в разряд "критической инфраструктуры". Все операторы хранилищ должны пройти новую обязательную сертификацию, "чтобы избежать рисков вмешательства извне". Операторы, не прошедшие эту сертификацию, должны будут отказаться от права собственности или контроля над газохранилищами ЕС.