Премьер Финляндии сообщила о серьезном отношении к озабоченности Анкары

Хельсинки серьезно относится к позиции Анкары по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО и готов к диалогу для урегулирования возникших противоречий. Об этом в пятницу сообщила журналистам премьер-министр Финляндии Санна Марин после окончания первого дня работы саммита ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Турция выдвинула ряд вопросов, выразила определенную озабоченность. Конечно, мы относимся к этому серьезно. Мы хотели бы прояснить возможные недопонимания, внести поправки, если речь идет о нашем законодательстве. В любом случае нам необходимо урегулировать все возникшие вопросы", - отметила премьер.