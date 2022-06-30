В Праге 6 и 7 октября пройдет неформальный саммит ЕС

Неформальный саммит глав государств и правительств стран Евросоюза состоится в Праге 6 и 7 октября текущего года. Об этом сообщил журналистам председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии, принимающей с 1 июля обязанности государства - председателя ЕС, Петром Фиалой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Праге 6-7 октября состоится неформальный саммит глав государств и правительств стран ЕС", - сказал Мишель. По его словам, на нем будут обсуждаться вопросы развития сотрудничества стран сообщества с государствами, которые не входят в его состав. Большое внимание будет уделено ситуации на Украине.

Фиала в свою очередь отметил: "Мы противостоим огромным вызовам. Это вызовы в сферах безопасности, экономики и энергетики. Мы, страны Евросоюза, должны сотрудничать между собой. Сотрудничать должны ЕС и НАТО. <...> Мы должны сотрудничать и со странами [Европы], не входящими в ЕС, чтобы преодолеть сложную ситуацию в экономике".

Речь, по его словам, идет в первую очередь о странах западной части Балканского полуострова, Молдавии, Украине и Грузии.