В Испании из-за забастовки сотрудников Ryanair отменили более 50 рейсов

Несколько десятков авиарейсов авиакомпании Ryanair отменены в четверг в аэропортах Испании из-за забастовки сотрудников, сообщают европейские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмены коснулись в общей сложности 54 рейса, которые должны были отправиться в четверг из Испании, либо прилететь в Испанию. Вылет еще более 300 авиарейсов задержан.

Сотрудники авиакомпании недовольны условиями труда. Они не исключают, что забастовка может продлиться до 2 июля.

Европейские СМИ отмечают, что в Европе в настоящее время высокий туристический сезон, аэропорты заполнены.