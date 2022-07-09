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При обрушении ледника в Италии погибли 11 человек

Европа Материалы 9 июля 2022 23:13
При обрушении ледника в Италии погибли 11 человек

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Власти Италии в субботу объявили окончательные данные о числе погибших в результате частичного обрушения ледника Мармолада 3 июля: жертвами происшествия стали 11 человек, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает агентство Associated Press, личности погибших установлены.

Частичное обрушение ледника в Доломитовых Альпах произошло днем в воскресенье, на границе между областями Трентино-Альто-Адидже и Венето, когда в горах находились десятки туристических групп. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако затем были найдены тела других жертв.

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