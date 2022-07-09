Глава Минтранса Великобритании заявил, что будет баллотироваться в премьер-министры

Глава Министерства транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что будет участвовать в выборах нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом в субботу сообщила газета The Times со ссылкой на политика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Шэппс в своем заявлении подчеркнул, что хочет положить конец "тактическому правительству, центр которого часто отвлекается" на посторонние темы. "Я думаю, что мы потеряли из вида образ, к которому мы должны стремиться как правительство Консервативной партии. Нам следует доверять людям и позволить им тратить деньги так, как они того желают. Мы должны разработать ясный путь к снижению налогов, а не ограничиваться высказыванием хороших намерений", - сказал он.

53-летний политик отметил, что первоочередной задачей в случае его избрания на пост премьера он видит борьбу с нарастающим экономическим кризисом в стране.